Порошенко прокоментував прийняття резолюції по Криму

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Резолюція про порушення прав людини в Криму була прийнята вчора, 22 грудня

Президент України Петро Порошенко відреагував на прийняття Генеральною Асамблеєю ООН резолюції про порушення прав людини в тимчасово окупованому РФ Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента у Twitter.

За словами Порошенка, прийняття резолюції про порушення прав людини в окупованому Криму та резолюції про виведення військ Російської Федерації з Криму є чітким сигналом для України.

"За останні два місяці в Генеральній асамблеї ООН прийнято дві надважливі резолюції щодо Криму, які надають Росії чіткий сигнал: міжнародне співтовариство не буде миритися з порушеннями прав людини та мілітаризацією окупованого півострова", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію, в якій засуджується порушення прав людини в тимчасово окупованому РФ Криму.

Крім того, раніше Генеральна Асамблея ООН схвалила ініційовану Україною резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму. Українську резолюцію підтримали 66 держав, "проти" проголосували 19, утримались 72 делегата.