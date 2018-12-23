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Порошенко прокоментував прийняття резолюції по Криму

Новини » Політика    23.12.2018 - 11:06
Порошенко прокоментував прийняття резолюції по Криму
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Резолюція про порушення прав людини в Криму була прийнята вчора, 22 грудня

Президент України Петро Порошенко відреагував на прийняття Генеральною Асамблеєю ООН резолюції про порушення прав людини в тимчасово окупованому РФ Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента у Twitter.

За словами Порошенка, прийняття резолюції про порушення прав людини в окупованому Криму та резолюції про виведення військ Російської Федерації з Криму є чітким сигналом для України.

"За останні два місяці в  Генеральній асамблеї ООН прийнято дві надважливі резолюції  щодо Криму, які надають Росії чіткий сигнал: міжнародне співтовариство не буде миритися з порушеннями прав людини  та мілітаризацією окупованого півострова", - заявив президент.

Порошенко прокоментував прийняття резолюції по Криму

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію, в якій засуджується порушення прав людини в тимчасово окупованому РФ Криму.

Крім того, раніше Генеральна Асамблея ООН схвалила ініційовану Україною резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму. Українську резолюцію підтримали 66 держав, "проти" проголосували 19, утримались 72 делегата.

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