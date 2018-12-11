Порошенко прокомментировал перечисление макрофинансовой помощи от ЕС

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Предоставленные 500 млн евро перечислены в рамках четвертой программы ЕС

Президент Петр Порошенко прокомментировал перечисление Европейским союзом 500 млн евро макрофинансовой помощи для Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В частности, Порошенко заявил, что это является хорошей новостью из Брюсселя и поблагодарил Евросоюз за поддержку реформ в Украине.

"Европейский союз перечислил Украине первый транш Четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. Благодарен за высокую оценку, доверие и поддержку нашего государства в реализации евроинтеграционных реформ", - написал президент.

Напомним, в начале декабря Европейский Союз разместил облигации для того, чтобы направить привлеченные средства Украине в сумме 500 млн евро в рамках первого транша макрофинансовой помощи Украине. Условия выдачи кредита будут иметь те же сроки погашения и ставку, что и бонды ЕС - на 15 лет, с погашением в апреле 2033 года под 1,18% годовых.

Отметим, что общая сумма макрофинансовой помощи Евросоюза для Украины составит 1 млрд евро, помощь перечислят двумя траншами по 500 млн евро. Период между ними составит не менее 3 месяцев. Следующие транши будут предоставляться по результатам выполнения реформ в налоговой и таможенной политике, борьбе с коррупцией, приватизации предприятий.