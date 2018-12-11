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Порошенко прокоментував перерахування макрофінансової допомоги від ЄС

Новини » Політика    11.12.2018 - 19:10
Порошенко прокоментував перерахування макрофінансової допомоги від ЄС
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Надані 500 млн євро перераховані в рамках четвертої програми ЄС

Президент Петро Порошенко прокоментував перерахування Європейським союзом 500 млн євро макрофінансової допомоги для України. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Зокрема, Порошенко заявив, що це є гарною новиною із Брюсселя та подякував Євросоюзу за підтримку Україні у впровадженні реформ.

"Європейський союз перерахував Україні перший транш Четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро. Вдячний за високу оцінку, довіру та підтримку нашої держави у впровадженні євроінтеграційних реформ", - написав президент.

Порошенко прокоментував перерахування макрофінансової допомоги від ЄС

Нагадаємо,  на початку грудня Європейський Союз розмістив облігації для того, щоб направити залучені засоби Україні в сумі 500 млн євро в рамках першого траншу макрофінансової допомоги Україні.  Умови видачі кредиту будуть мати ті ж терміни погашення і ставку, що і бонди ЄС - на 15 років, з погашенням у квітні 2033 року під 1,18% річних.

Зазначимо, що  загальна сума макрофінансової допомоги Євросоюзу для України складе 1 млрд євро, допомогу перерахують двома траншами по 500 млн євро. Період між ними становитиме не менше 3 місяців. Наступні транші будуть надаватися за результатами виконання реформ у податковій та митній політиці, боротьбі з корупцією, приватизації підприємств.

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