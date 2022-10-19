Порошенко прокоментував "указ" Путіна про воєнний стан на окупованих територіях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook .

Порошенко переконаний: чергові незаконні рішення Путіна щодо захоплених українських територій не зупинять поступ української армії, яка звільняє людей і території від рашистської нечисті.

"Воєнний стан на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині та Херсонщині діє з 24 лютого 2022 року, як і на всій території України. Бо ці області - невід’ємна частина нашої Вітчизни. А московія майже усі два десятки років правління свого фюрера – на казарменому становищі, мілітарізована, контужена, озлоблена і агресивна до усього світу", - написав Порошенко.