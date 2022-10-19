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Порошенко прокоментував "указ" Путіна про воєнний стан на окупованих територіях

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Середа 19 жовтня 2022 19:37
Порошенко прокоментував "указ" Путіна про воєнний стан на окупованих територіях Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко назвав черговий "указ" Володимира Путіна щодо воєнного стану на окупованих українських територій "фількіною грамотою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

Порошенко переконаний: чергові незаконні рішення Путіна щодо захоплених українських територій не зупинять поступ української армії, яка звільняє людей і території від рашистської нечисті.

"Воєнний стан на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині та Херсонщині діє з 24 лютого 2022 року, як і на всій території України. Бо ці області - невід’ємна частина нашої Вітчизни. А московія майже усі два десятки років правління свого фюрера – на казарменому становищі, мілітарізована, контужена, озлоблена і агресивна до усього світу", - написав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Путін оголосив про введення воєнного стану на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. Рішення набирає чинності з 20 жовтня.

В Офісі президента України вважають, що таким чином Росія намагається легалізувати пограбування мирних жителів.

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