Порошенко прокомментировал "указ" Путина о военном положении на оккупированных территориях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

Порошенко убежден: очередные незаконные решения Путина по поводу захваченных украинских территорий не остановят продвижение украинской армии, которая освобождает людей и территории от рашистской нечисти.

"Военное положение в Донецкой, Запорожье, Луганщине и Херсонской области действует с 24 февраля 2022 года, как и на всей территории Украины. Потому что эти области - неотъемлемая часть нашего Отечества. А московия почти все два десятка лет правления своего фюрера - на казарменном положении, милитаризованная, контуженная, озлобленная и агрессивная по всему миру", - написал Порошенко.