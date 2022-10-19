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Порошенко прокомментировал "указ" Путина о военном положении на оккупированных территориях

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Среда 19 октября 2022 19:37
Порошенко прокомментировал "указ" Путина о военном положении на оккупированных территориях Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко назвал очередной "указ" Владимира Путина о военном положении на оккупированных украинских территориях "филькиной грамотой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

Порошенко убежден: очередные незаконные решения Путина по поводу захваченных украинских территорий не остановят продвижение украинской армии, которая освобождает людей и территории от рашистской нечисти.

"Военное положение в Донецкой, Запорожье, Луганщине и Херсонской области действует с 24 февраля 2022 года, как и на всей территории Украины. Потому что эти области - неотъемлемая часть нашего Отечества. А московия почти все два десятка лет правления своего фюрера - на казарменном положении, милитаризованная, контуженная, озлобленная и агрессивная по всему миру", - написал Порошенко.

Напомним, сегодня Путин объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Решение вступает в силу 20 октября.

В Офисе президента Украины считают, что таким образом Россия пытается легализовать ограбление мирных жителей.

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