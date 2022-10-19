Подоляк про воєнний стан Путіна: легалізація пограбування перед "непростими рішеннями"
Рішення президента Росії Володимира Путіна запровадити воєнний стан на окупованих територіях України є спробою легалізації пограбування перед "непростими рішеннями".
Про це у коментарі РБК-Україна заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Для нас не має значення, як Кремль називає агресію щодо України у своїх нормативно-правових документах: "спеціальною операцією", "контртерористичними заходами" чи "воєнним станом", - зазначив він.
За його словами, Україна перебуває в стані повномасштабної війни з Росією вже вісім місяців, а решта - гра слів для російського телеглядача.
"З практичного погляду рішення про запровадження військового стану можна розглядати лише як спробу легалізації вилучення майна українців з боку російських силовиків перед майбутніми "непростими рішеннями". У такому разі можна констатувати лише одне: у Кремлі перемогла не "партія війни", а "партія мародерів", - додав Подоляк.
Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. Рішення набуде чинності 20 жовтня.
Напередодні командувач російської армії в Україні Сергій Суровікін описав ситуацію в Херсонській області як важку і припустив, що окупаційним силам доведеться ухвалювати "непрості рішення". Експерти розповіли РБК-Україна, яких саме рішень можна чекати від ворога.
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