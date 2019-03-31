ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко проголосовал

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 12:30
Порошенко проголосовал
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко проголосовал на выборах 2019

Действующий президент Украины и кандидат в президенты Петр Порошенко отдал свой голос на президентских выборах 2019. Об этом сообщает РБК-Украина.

Порошенко проголосовал в Доме Офицеров в Киеве. Он прибыл на избирательный участок с женой и детьми.

Правоохранители незадолго до прибытия президента перекрыли движение перед зданием.

 
Фото: Порошенко голосует (РБК-Украина) 

Отметим, что выборах 2019 могут проголосовать свыше 26,6 млн украинцев.

Напомним, в начале недели сообщалось, что услугой временного изменения места голосования на выборах 2019 воспользовались свыше 265 тыс. граждан Украины. Наибольшее количество избирателей, которые изменили участок, зарегистрировано в восточных областях.

Отметим, ранее Служба внешней разведки сообщала, что спецслужбы Российской Федерации планируют масштабные кибератаки на сервер Центральной избирательной комиссии Украины. В частности, РФ якобы планировала заражения "вирусом-закладкой", который способен искажать статистические данные серверов и компьютеров избирательных округов и участков.

РБК-Украина писало, что перед выборами на зарубежные избирательные участки передали почти полмиллиона бюллетеней. Однако после составления окончательных списков количество избирателей на заграничном избирательном округе может увеличиться, а бюллетени надо будет дозаказать.

Более 20% военнослужащих проголосовали на выборах, - ООС Стало известно, когда появятся результаты экзит-полов
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко выборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь