Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко проголосовал на выборах 2019

Действующий президент Украины и кандидат в президенты Петр Порошенко отдал свой голос на президентских выборах 2019. Об этом сообщает РБК-Украина.

Порошенко проголосовал в Доме Офицеров в Киеве. Он прибыл на избирательный участок с женой и детьми.

Правоохранители незадолго до прибытия президента перекрыли движение перед зданием.

Фото: Порошенко голосует (РБК-Украина)

Отметим, что выборах 2019 могут проголосовать свыше 26,6 млн украинцев.

Напомним, в начале недели сообщалось, что услугой временного изменения места голосования на выборах 2019 воспользовались свыше 265 тыс. граждан Украины. Наибольшее количество избирателей, которые изменили участок, зарегистрировано в восточных областях.

Отметим, ранее Служба внешней разведки сообщала, что спецслужбы Российской Федерации планируют масштабные кибератаки на сервер Центральной избирательной комиссии Украины. В частности, РФ якобы планировала заражения "вирусом-закладкой", который способен искажать статистические данные серверов и компьютеров избирательных округов и участков.

РБК-Украина писало, что перед выборами на зарубежные избирательные участки передали почти полмиллиона бюллетеней. Однако после составления окончательных списков количество избирателей на заграничном избирательном округе может увеличиться, а бюллетени надо будет дозаказать.