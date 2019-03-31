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Порошенко проголосував

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 12:30
Порошенко проголосував
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко проголосував на виборах 2019

Діючий президент України та кандидат у президенти Петро Порошенко віддав свій голос на президентських виборах 2019. Про це повідомляє РБК-Україна.

Порошенко проголосував у Будинку Офіцерів в Києві. Він прибув до виборчої дільниці з дружиною й дітьми.

Правоохоронці незадовго до прибуття президента перекрили рух перед будівлею.

 
Фото: Порошенко голосує (РБК-Україна)

Зазначимо, що на виборах 2019 можуть проголосувати понад 26,6 млн українців. 

Нагадаємо, на початку тижня повідомлялося, що послугою тимчасової зміни місця голосування на виборах 2019 скористалися понад 265 тис. громадян України. Найбільшу кількість виборців, які змінили дільницю, зареєстровано у східних областях.

Зазначимо, раніше Служба зовнішньої розвідки повідомляла, що спецслужби Російської Федерації планують масштабні кібератаки на сервер Центральної виборчої комісії України. Зокрема, РФ нібито планувала зараження "вірусом-закладкою", який здатний спотворювати статистичні дані серверів і комп'ютерів виборчих округів та дільниць.

РБК-Україна писало, що перед виборами на закордонні виборчі дільниціпередали майже півмільйона бюлетенів. Однак після складання остаточних списків кількість виборців на закордонному виборчому окрузі може збільшитись, а бюлетені треба  буде дозамовити. 

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