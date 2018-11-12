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Порошенко: проект изменений в Конституцию по Крыму рассмотрят в ближайшее время

Новости » Политика    12.11.2018 - 16:59
Порошенко: проект изменений в Конституцию по Крыму рассмотрят в ближайшее время
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Проект рассмотрит Конституционная комиссия

Конституционная комиссия в ближайшее время рассмотрит проект изменений в Конституцию Украины относительно статуса Крыма. Об этом говорится в письме президента Украины Петра Порошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, соответствующее письмо передали делегатам Курултая, которые присутствуют на конференции в Киеве 12 ноября.

Письмо зачитал глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров.

"Мы все понимаем, что дискуссия будет непростой, но изменения в Конституцию относительно крымскотатарского народа нужны Украине", - указано в письме главы государства.

Напомним, Меджлис крымскотатарского народа созвал в Киеве конференцию делегатов Курултая крымскотатарского народа. На мероприятии планируется обсудить задачи органов национального самоуправления в условиях оккупации Крыма Россией.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале сентября глава государства анонсировал, что после принятия изменений в Основной закон по внешнему курса государства будет разработка изменений по АР Крым.

Позже президент сообщил, что из Конституции предлагается исключить норму, которая позволяет базирование Черноморского флота в Украине.

"После того, как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет", - подчеркивал Порошенко.

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