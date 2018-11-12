Порошенко: проект змін до Конституції щодо Криму розглянуть найближчим часом

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Проект розгляне Конституційна комісія

Конституційна комісія найближчим часом розгляне проект змін до Конституції України щодо статусу Криму. Про це йдеться у листі президента України Петра Порошенка, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Так, відповідний лист передали делегатам Курултаю, які присутні на конференції у Києві 12 листопада.

Лист зачитав глава Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної ради України Рефат Чубаров.

"Ми всі розуміємо, що дискусія буде непростою, але зміни до Конституції щодо кримськотатарського народу потрібні Україні", - вказано у листі глави держави.

Нагадаємо, Меджліс кримськотатарського народу скликав у Києві конференцію делегатів Курултаю кримськотатарського народу. На заході планується обговорити завдання органів національного самоврядування в умовах окупації Криму Росією.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку вересня глава держави анонсував, що після прийняття змін до Основного закону щодо зовнішнього курсу держави буде розробка змін по АР Крим.

Пізніше президент повідомив, що з Конституції пропонується виключити норму, яка дозволяє базування Чорноморського флоту в Україні.

"Після того, як ми повернемо Крим, російської бази в Севастополі більше не буде", - підкреслював Порошенко.