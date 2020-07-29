У Порошенко призывают к совместным усилиям по противодействию "пятой колонне" Кремля

В партии отмечают, что важная часть кремлевского плана - дискредитация Революции Достоинства и ее достижений
Фейки, которые дискредитируют Революцию Достоинства, это часть кремлевского плана на уничтожение независимости Украины.
Об этом говорится в обращении "Европейской солидарности" на официальном сайте.
"Своим вчерашним заявлением пророссийская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" в очередной раз разоблачила себя и доказала, что и болезненный бред Жвании, и "пленки" Деркача, и "разоблачение" Онищенко – это часть целенаправленной информационной кампании Москвы и ее пятой колонны в Украине", - считают в политсиле.
В обращении также отмечается, что острие этой атаки "направлено на Петра Порошенко и "Европейскую солидарность" как единственную силу, которая способна противостоять российскому реванша".
Кроме того, в партии добавляют, что важная часть этого плана - дискредитация Революции Достоинства и ее достижений, главным из которых является "решительный европейский выбор подавляющего большинства украинцев".
"Все эти фейки активно распространяются информационным пулом Медведчука – "112 Украина", NewsOne и ZIK, все чаще и все активнее к ним присоединяется "1+1", что лишний раз доказывает присутствие Медведчука среди владельцев этого медиа и удостоверяет политическое партнерство Медведчука и Коломойского", - отмечают в Порошенко.
"Европейская солидарность" призывает все патриотические политические силы к совместным скоординированным усилиям по противодействию "пятой колонне" Кремля и ее реваншистским планам, совместной защиты независимости, свободы, европейского и евроатлантического выбора Украины.
Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что "пятая колонна" Кремля пытается расшатать устои украинской государственности.
По его словам, Декларация о государственном суверенитете Украины, принятая 30 лет назад, стала дорожной картой геополитической катастрофы Путина.
Отметим, что командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что украинские военные готовятся к возможному вторжению России с территории оккупированного Крыма.
В представительстве президента Украины считают, что Россия может попытаться захватить территории Херсонской области из-за проблемы с водоснабжением в Крыму.