У Порошенко призывают к совместным усилиям по противодействию "пятой колонне" Кремля

Фейки, которые дискредитируют Революцию Достоинства, это часть кремлевского плана на уничтожение независимости Украины. Об этом говорится в обращении "Европейской солидарности" на официальном сайте. "Своим вчерашним заявлением пророссийская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" в очередной раз разоблачила себя и доказала, что и болезненный бред Жвании, и "пленки" Деркача, и "разоблачение" Онищенко – это часть целенаправленной информационной кампании Москвы и ее пятой колонны в Украине", - считают в политсиле.

В обращении также отмечается, что острие этой атаки "направлено на Петра Порошенко и "Европейскую солидарность" как единственную силу, которая способна противостоять российскому реванша".

Кроме того, в партии добавляют, что важная часть этого плана - дискредитация Революции Достоинства и ее достижений, главным из которых является "решительный европейский выбор подавляющего большинства украинцев".

"Все эти фейки активно распространяются информационным пулом Медведчука – "112 Украина", NewsOne и ZIK, все чаще и все активнее к ним присоединяется "1+1", что лишний раз доказывает присутствие Медведчука среди владельцев этого медиа и удостоверяет политическое партнерство Медведчука и Коломойского", - отмечают в Порошенко.

"Европейская солидарность" призывает все патриотические политические силы к совместным скоординированным усилиям по противодействию "пятой колонне" Кремля и ее реваншистским планам, совместной защиты независимости, свободы, европейского и евроатлантического выбора Украины.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что "пятая колонна" Кремля пытается расшатать устои украинской государственности.

По его словам, Декларация о государственном суверенитете Украины, принятая 30 лет назад, стала дорожной картой геополитической катастрофы Путина.

Отметим, что командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что украинские военные готовятся к возможному вторжению России с территории оккупированного Крыма.

В представительстве президента Украины считают, что Россия может попытаться захватить территории Херсонской области из-за проблемы с водоснабжением в Крыму.