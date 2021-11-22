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Порошенко призывает Запад дать Украине больше летального оборонительного оружия

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Киев, Понедельник 22 ноября 2021 14:14
Порошенко призывает Запад дать Украине больше летального оборонительного оружия Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

Пятый президент Петр Порошенко во время Международной конференции безопасности в Галифаксе призвал союзников предоставить Украине больше летального оборонительного вооружения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитическую статью о результатах форума в Галифаксе американского издания Politico.

"Петр Порошенко, президент Украины с 2014 по 2019 годы, сказал в интервью, что Запад во главе с США должен предоставить его стране больше "летального оборонного оружия", добиваться того, чтобы Украина стала членом НАТО. А также изменить свою позицию относительно газопровода "Северный поток-2" и усилить санкции для Москвы", - пишет издание.

Порошенко предостерегает, что если США и их союзники не сделают этих шагов, это "повысит вероятность" того, что Путин начнет второе большое вторжение в Украину.

Как сообщалось, Порошенко призвал западных союзников предоставить Украине План действий относительно членства в НАТО на следующем саммите Северо-Атлантического альянса в июне 2022 года.

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