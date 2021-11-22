Порошенко закликає Захід дати Україні більше летальної оборонної зброї

П’ятий президент Петро Порошенко під час Міжнародної безпекової конференції у Галіфаксі закликав союзників надати Україні більше летального оборонного озброєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на аналітичну статтю про результати форуму у Галіфаксі американського видання Politico .

"Петро Порошенко, президент України з 2014 по 2019 роки, сказав в інтерв’ю, що Захід на чолі зі США повинен надати його країні більше "летальної оборонної зброї", домагатися того, щоб Україна стала членом НАТО. А також змінити свою позицію щодо газопроводу "Північний потік-2" і посилити санкції для Москви", - пише видання.

Порошенко застерігає, що якщо США та їхні союзники не зроблять цих кроків, це "підвищить ймовірність" того, що Путін розпочне друге велике вторгнення в Україну.