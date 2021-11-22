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Порошенко закликає Захід дати Україні більше летальної оборонної зброї

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 14:14
Порошенко закликає Захід дати Україні більше летальної оборонної зброї Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

П’ятий президент Петро Порошенко під час Міжнародної безпекової конференції у Галіфаксі закликав союзників надати Україні більше летального оборонного озброєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на аналітичну статтю про результати форуму у Галіфаксі американського видання Politico.

"Петро Порошенко, президент України з 2014 по 2019 роки, сказав в інтерв’ю, що Захід на чолі зі США повинен надати його країні більше "летальної оборонної зброї", домагатися того, щоб Україна стала членом НАТО. А також змінити свою позицію щодо газопроводу "Північний потік-2" і посилити санкції для Москви", - пише видання.

Порошенко застерігає, що якщо США та їхні союзники не зроблять цих кроків, це "підвищить ймовірність" того, що Путін розпочне друге велике вторгнення в Україну.

Як повідомлялось, раніше Порошенко закликав західних союзників надати Україні План дій щодо членства в НАТО на наступному саміті Північного-Атлантичного альянсу у червні 2022 року.

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Петро Порошенко
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