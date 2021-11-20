Порошенко призвал западных союзников предоставить Украине ПДЧ на саммите НАТО в июне 2022 года

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал западных союзников предоставить Украине План действий относительно членства в НАТО на следующем саммите Северо-Атлантического альянса в июне 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Порошенко на международной конференции по безопасности в Галифаксе.

"Что нужно Украине от свободного мира? От США, Канады, от наших партнеров? Прежде всего нам надо иметь отчетливое видение перспективы членства в НАТО. В июне следующего года на следующем саммите НАТО надо принять ПДЧ. Это - и пряник, и кнут. Это очень большая возможность укрепить и европейскую, и мировую безопасность", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, если мы получим ПДЧ, мы подтвердим нашу перспективу.

"18 сентября 2014 года, когда я имел честь выступать в Конгрессе США, я сказал, что украинские воины, украинский народ не только воюют за свой суверенитет, независимость, территориальную целостность. Мы боролись за свободу, свободу и демократию. Мы боролись за права человека и мировую безопасность", - резюмировал Порошенко.