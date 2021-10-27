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Турчинов призвал украинцев помочь со сбором средств на залог для генерала Павловского

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Киев, Среда 27 октября 2021 17:59
Турчинов призвал украинцев помочь со сбором средств на залог для генерала Павловского Фото: Александр Турчинов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

"Справа громад" призывает украинцев помочь в сборе средств для внесения залога за боевого генерала Игоря Павловского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook исполняющего обязанности президента Украины, главы Верховной рады Украины в 2014 году, руководителя Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александра Турчинова.

"Общественная организация "Справа громад" организовала сбор средств, чтобы выкупить боевого генерала Игоря Павловского, который уже четвертый месяц находится в заложниках у "зеленого" режима", - сообщил он.

По словам Турчинова, в то время, когда киевские суды выпускают за копеечные залоги или вообще без них - коррупционеров, предателей и мятежников, Игорю Павловскому, проживающему с семьей в арендованной квартире, выставили сумму залога по сфабрикованному делу полмлрд, которую "снисходительно" через три месяца уменьшили до 18 млн.

"У ветерана войны, получившего инвалидность во время боевых действий, нет таких средств. Но я верю, что мы можем собрать их. Я уже сделал перевод на выкуп Павловского и прошу всех, кто с ним сражался, кого он защищал в 2014 году, по возможности, поддержать генерала!" - призвал Турчинов и перепостил объявление о сборе средств от "Справи громад".

Как сообщалось, народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" готовы взять на поруки генерал-лейтенанта Игоря Павловского. По их словам, при Павловском выполнялся Государственный оборонный заказ, и армию снабжали новой техникой и вооружением, а последние два года этого не происходит.

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