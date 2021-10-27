Турчинов призвал украинцев помочь со сбором средств на залог для генерала Павловского

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook исполняющего обязанности президента Украины, главы Верховной рады Украины в 2014 году, руководителя Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александра Турчинова.

"Общественная организация "Справа громад" организовала сбор средств, чтобы выкупить боевого генерала Игоря Павловского, который уже четвертый месяц находится в заложниках у "зеленого" режима", - сообщил он.

По словам Турчинова, в то время, когда киевские суды выпускают за копеечные залоги или вообще без них - коррупционеров, предателей и мятежников, Игорю Павловскому, проживающему с семьей в арендованной квартире, выставили сумму залога по сфабрикованному делу полмлрд, которую "снисходительно" через три месяца уменьшили до 18 млн.

"У ветерана войны, получившего инвалидность во время боевых действий, нет таких средств. Но я верю, что мы можем собрать их. Я уже сделал перевод на выкуп Павловского и прошу всех, кто с ним сражался, кого он защищал в 2014 году, по возможности, поддержать генерала!" - призвал Турчинов и перепостил объявление о сборе средств от "Справи громад".