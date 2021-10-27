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Турчинов закликав українців допомогти зі збором коштів на заставу для генерала Павловського

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Київ, Середа 27 жовтня 2021 17:59
Турчинов закликав українців допомогти зі збором коштів на заставу для генерала Павловського Фото: Олександр Турчинов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

"Справа громад" закликає українців допомогти у зборі коштів для внесення застави за бойового генерала Ігоря Павловського.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook виконувача обов’язків президента України, голови Верховної ради України у 2014 році, керівника Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександра Турчинова.

"Громадська організація ГО "Справа громад" організувала збір коштів, щоб викупити бойового генерала Ігоря Павловського, який вже четвертий місяць знаходиться в заручниках у "зеленого" режиму", - повідомив він.

За словами Турчинова, в той час, коли київські суди випускають за копійчані застави або і взагалі без них - корупціонерів, зрадників та заколотників, Ігорю Павловському, який мешкає з родиною в орендованій квартирі, виставили суму застави за сфабрикованою справою пів млрд, яку "поблажливо" через три місяці зменшили до 18 млн.

"У ветерана війни, який отримав інвалідність під час бойових дій, немає таких коштів. Але я вірю, що ми можемо їх зібрати. Я вже зробив перерахунок на викуп Павловського і прошу всіх, хто з ним воював, кого він захищав у 2014 році, по можливості, підтримати генерала!" - закликав Турчинов і перепостив оголошення про збирання коштів від "Справи громад".

Як повідомлялось, народні депутати з фракції "Європейська солідарність" готові взяти на поруки генерал-лейтенанта Ігоря Павловського. За їх словами, при Павловському виконувалося Державне оборонне замовлення, і в армію постачали нову техніку та озброєння, а останні два роки цього не відбувається.

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