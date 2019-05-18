Порошенко призвал Зеленского продолжить курс в Евросоюз

Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский (РБК-Украина/Виталий Носач)

Порошенко дал несколько установок Зеленскому в вопросах воплощения в жизнь государственной стратегии

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что новый глава государства Владимир Зеленский продолжит движение Украины в Европейский союз, поскольку большинство украинцев поддерживают такое направление развития страны. Об этом Порошенко заявил в ходе открытия Дня Европы, передает пресс-служба президента.

"Послезавтра приступит к обязанностям новый президент Украины. Я твердо надеюсь, что он продолжит движение Украины в Европейский союз. Это нельзя игнорировать, так как абсолютное большинство украинцев стоит именно на этих позициях", - отметил Порошенко.

Порошенко также дал несколько установок своему преемнику в вопросах воплощения в жизнь государственной стратегии и осуществления внешней политики.

"Во-первых, сохраните доверие и солидарность Европейского союза с Украиной... Во-вторых, укрепляйте проукраинскую международную солидарность мира, международную коалицию в мире в поддержку Украины, которая противостоит российской агрессии и поддерживает украинские реформы", - сказал Порошенко.

Также он подчеркнул важность продолжения усиления санкционного давления на Российскую Федерацию.

"Продолжайте и эффективно воплощайте в жизнь Соглашение об ассоциации с ЕС и углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли с ЕС - Украина должна, наконец, уже сейчас войти во внутренний рынок ЕС. Продолжайте секторальную интеграцию с ЕС по направлениям, которые уже сейчас зафиксированы в решениях саммита. И последнее, самое важное, создайте все условия, чтобы к 2023 году Украина отвечала критериям членства в Европейском союзе и имела возможность подать заявку к полноправному членству украинского государства в Европейском союзе и подписать План действий относительно членства Украины в НАТО", - сказал Порошенко.

Напомним, инаугурация Зеленского состоится 20 мая в 10:00, а соответствующее решение накануне приняла Верховная рада.