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Порошенко призвал зарубежных лидеров быстрее подать экспертов в совет антикоррупционного суда

НовостиПолитика    17.06.2018 - 03:43
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Кандидаты должны быть выдвинуты только авторитетными международными организациями

Президент Украины Петр Порошенко призвал международных лидеров как можно быстрее подать кандидатуры экспертов в совет, который будет оценивать кандидатуры судей нового суда. Об этом говорится на сайте президента.

"Вчера у меня был разговор с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Европейская комиссия является одним из органов, который может делегировать экспертов. И я попросил большого друга Украины, моего друга Жан-Клода Юнкера о помощи: прошу, ускорьте направление, выбор экспертов, чтобы направить их в Высшую квалификационную комиссию судей для того, чтобы мы начали формировать совет иностранных экспертов", - сообщил Порошенко.

Также президент обратился с такой же просьбой к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

"Еще одна позиция – у нас членами международной группы экспертов должны быть только очень квалифицированные международные судьи, или юристы. Не просто юристы - в английском языке этот человек называется барристер (barrister). То есть в Украине этот человек - это или адвокат, или прокурор, то есть он участвует в судебном заседании, является авторитетным, компетентным судьей в международных судах. Я думаю, что это является большим залогом объективности", - сказал президент.

По словам президента, кандидаты должны быть выдвинуты только авторитетными международными организациями, в состав которых входит Украина и организациями, которые специализируются на борьбе с коррупцией или имеют эту функцию.

В этот список входят: ОБСЕ, Совет Европы, Европейский Союз и еще несколько других организаций.

Порошенко отметил, что сейчас прикладывается максимум усилий, чтобы в течение ближайшего времени были направлены кандидатуры экспертов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что в созданный антикоррупционный суд должны быть переданы все дела о преступлениях, связанных с коррупцией.
 

Порошенко намерен создать антикоррупционный суд до начала президентской компании Закон о национальной безопасности станет планом сотрудничества со странами НАТО, - Порошенко
Теги публикации: Порошенко Петр, НАБУ, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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