Антикоррупционный суд должен рассматривать все антикоррупционные дела, - Порошенко

Порошенко не знает, поддержат ли в парламенте позицию президента

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в созданный антикоррупционный суд должны быть переданы все дела о преступлениях, связанных с коррупцией. Об этом говорится на сайте президента.

"Позиция президента является абсолютно четкой - она ​​изложена, и я прошу проверить, в законопроекте, который был зарегистрирован 22 декабря. В законопроекте эта норма была изложена абсолютно четко: что все дела, которые на время создания антикоррупционного суда переданы в любые суды, должны быть немедленно переправлены в антикоррупционный суд. И только антикоррупционный суд дела по критериям, которые определяют подсудность, имеется в виду уровень чиновника, который обоснованно подозревается в совершении коррупционного преступления, или сумма, которая дана в виде взятки, или другие вопросы, обязательно должны рассматриваться новым созданным антикоррупционным судом", - сказал президент.

Порошенко отметил, что такой вариант вызывал критику, что суды будут перегружены из-за большого количества дел.

"Какая позиция и отношение президента к этому? Она не изменилась. Она как была, что мы должны все дела передавать в антикоррупционный суд, как была задекларирована в моем варианте, так и остается такой", - заявил Порошенко.

Президент сказал, что не знает, поддержат ли в парламенте его решения.

"Я считаю, что антикоррупционный суд должен забирать к себе все дела. И количество дел на сегодняшний день является очень убедительным, что может это делать только на этапе апелляции, но и на этапе первой инстанции. Это возможно", - сказал он.

Напомним, Порошенко намерен создать антикоррупционный суд до начала президентской компании.



