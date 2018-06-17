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Порошенко закликав зарубіжних лідерів швидше подати експертів до ради антикорупційного суду

НовиниПолітика    17.06.2018 - 03:43
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Кандидати повинні бути висунуті лише авторитетними міжнародними організаціями

Президент України Петро Порошенко закликав міжнародних лідерів якомога швидше подати кандидатури експертів в раду, яка буде оцінювати кандидатури суддів нового суду. Про це говориться на сайтi президента.

"Вчора у мене була розмова з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Європейська комісія є одним з органів, який може делегувати експертів. І я попросив великого друга України, мого друга Жан-Клода Юнкера про допомогу: прошу, прискорте напрямок, вибір експертів, щоб направити їх у Вищу кваліфікаційну комісію суддів для того, щоб ми почали формувати раду закордонних експертів", - повідомив Порошенко.

Також президент звернувся з таким же проханням до президента Франції Еммануеля Макрона.

"Ще одна позиція – у нас членами міжнародної групи експертів повинні бути тільки дуже кваліфіковані міжнародні судді, або юристи. Не просто юристи - в англійській мові ця людина називається баристер (barrister). Тобто в Україні ця людина - це або адвокат, або прокурор, тобто він бере участь у судовому засіданні, є авторитетним, компетентним суддею в міжнародних судах. Я думаю, що це є великою запорукою об'єктивності", - сказав президент.

За словами президента, кандидати повинні бути висунуті лише авторитетними міжнародними організаціями, до складу яких входить Україна та організаціями, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією або мають цю функцію.

У цей список входять: ОБСЄ, Рада Європи, Європейський Союз і ще кілька інших організацій.

Порошенко зазначив, що зараз прикладається максимум зусиль, щоб протягом найближчого часу були наданi rандидатури експертів.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що в створений антикорупційний суд повинні бути передані всі справи про злочини, пов'язанi з корупцією.

Порошенко має намір створити антикорупційний суд до початку президентської компанії Закон про національну безпеку стане планом співробітництва з країнами НАТО, - Порошенко
Теги публікації: Порошенко Петро, НАБУ, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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