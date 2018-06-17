Порошенко закликав зарубіжних лідерів швидше подати експертів до ради антикорупційного суду

Кандидати повинні бути висунуті лише авторитетними міжнародними організаціями

Президент України Петро Порошенко закликав міжнародних лідерів якомога швидше подати кандидатури експертів в раду, яка буде оцінювати кандидатури суддів нового суду. Про це говориться на сайтi президента.

"Вчора у мене була розмова з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Європейська комісія є одним з органів, який може делегувати експертів. І я попросив великого друга України, мого друга Жан-Клода Юнкера про допомогу: прошу, прискорте напрямок, вибір експертів, щоб направити їх у Вищу кваліфікаційну комісію суддів для того, щоб ми почали формувати раду закордонних експертів", - повідомив Порошенко.

Також президент звернувся з таким же проханням до президента Франції Еммануеля Макрона.

"Ще одна позиція – у нас членами міжнародної групи експертів повинні бути тільки дуже кваліфіковані міжнародні судді, або юристи. Не просто юристи - в англійській мові ця людина називається баристер (barrister). Тобто в Україні ця людина - це або адвокат, або прокурор, тобто він бере участь у судовому засіданні, є авторитетним, компетентним суддею в міжнародних судах. Я думаю, що це є великою запорукою об'єктивності", - сказав президент.

За словами президента, кандидати повинні бути висунуті лише авторитетними міжнародними організаціями, до складу яких входить Україна та організаціями, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією або мають цю функцію.

У цей список входять: ОБСЄ, Рада Європи, Європейський Союз і ще кілька інших організацій.

Порошенко зазначив, що зараз прикладається максимум зусиль, щоб протягом найближчого часу були наданi rандидатури експертів.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що в створений антикорупційний суд повинні бути передані всі справи про злочини, пов'язанi з корупцією.