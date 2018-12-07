ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Очереди на проход по Керченскому проливу ожидают 140 кораблей, - ГПСУ

Новости » Общество    07.12.2018 - 11:00
Очереди на проход по Керченскому проливу ожидают 140 кораблей, - ГПСУ
Фото: Керченский пролив (Getty Images)

За прошедшие сутки Россия пропустила лишь 41 корабль в Керченском проливе

В Керченском проливе очереди на проход под аркой Крымского моста по состоянию на утро пятницы, 7 декабря, ожидают 140 кораблей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, из этого количества 98 судов ожидают очереди со стороны Черного моря. Госпогранслужба подчеркивает, что Россия таким образом создает препятствия для кораблей, следующих в украинские порты.

В частности, за прошлые сутки через Керченский пролив Россия пропустила лишь 41 судно в обоих направлениях. Среди них было всего 8 судов, которые двигались от или к портам Украины. Кроме того, эти корабли тщательно проверяли представители ФСБ России.

"В конце ноября количество судов в Керченском проливе составляло более 400. Хотя в первые дни декабря ситуация несколько стабилизировалась и несколько дней назад их количество снизилось до 105, сейчас вновь фиксируется увеличение", - добавили в ГПСУ.

Пограничники отмечают, что Россия своими действиями создает риск аварийных ситуаций в связи с увеличением кораблей на якорных стоянках.

"Страна-агрессор намеренно продолжает нарушать нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года, и заставляет украинские и иностранные торговые суда длительный промежуток времени ожидать на проход", - резюмировали в ГПСУ.

Напомним, недавно президент Украины Петр Порошенко в своей статье для The New York Times отметил, что Россия в Черном море разместила опасное количество кораблей, это может представлять угрозу для стран НАТО.

Полторак заявил, что корабли ВМС Украины продолжат проходить через Керченский пролив Милитаризация оккупированного Крыма грозит военной эскалацией, - МИД Швейцарии
Новости Украины Государственная пограничная службаКерченский мост
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь