Очереди на проход по Керченскому проливу ожидают 140 кораблей, - ГПСУ

Фото: Керченский пролив (Getty Images)

За прошедшие сутки Россия пропустила лишь 41 корабль в Керченском проливе

В Керченском проливе очереди на проход под аркой Крымского моста по состоянию на утро пятницы, 7 декабря, ожидают 140 кораблей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, из этого количества 98 судов ожидают очереди со стороны Черного моря. Госпогранслужба подчеркивает, что Россия таким образом создает препятствия для кораблей, следующих в украинские порты.

В частности, за прошлые сутки через Керченский пролив Россия пропустила лишь 41 судно в обоих направлениях. Среди них было всего 8 судов, которые двигались от или к портам Украины. Кроме того, эти корабли тщательно проверяли представители ФСБ России.

"В конце ноября количество судов в Керченском проливе составляло более 400. Хотя в первые дни декабря ситуация несколько стабилизировалась и несколько дней назад их количество снизилось до 105, сейчас вновь фиксируется увеличение", - добавили в ГПСУ.

Пограничники отмечают, что Россия своими действиями создает риск аварийных ситуаций в связи с увеличением кораблей на якорных стоянках.

"Страна-агрессор намеренно продолжает нарушать нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года, и заставляет украинские и иностранные торговые суда длительный промежуток времени ожидать на проход", - резюмировали в ГПСУ.

Напомним, недавно президент Украины Петр Порошенко в своей статье для The New York Times отметил, что Россия в Черном море разместила опасное количество кораблей, это может представлять угрозу для стран НАТО.