Порошенко закликав Захід ввести нові санкції проти РФ за прикладом Литви

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко привітав нові санкції Литви проти Росії

Президент України Петро Порошенко закликає світове співтовариство наслідувати приклад Литви і запровадити нові санкції проти Російської Федерації за інцидент в Керченській протоці. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Литви Далею Грібаускайте, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко зазначимо, що українська сторона вітає санкції, які ввела Литва проти Росії через агресію в Азовському морі.

"І закликаємо інші країни наслідувати приклад", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва вводить санкції проти РФ через ситуацію у Керченській протоці. Зокрема, санкції будуть застосовуватися проти російських військовослужбовців, які брали участь у захопленні українських кораблів.

"Литва закликає Російську Федерацію негайно припинити агресивні дії проти України і без будь-яких умов звільнити військовополонених", - додали в МЗС Литви.

Відзначимо, раніше прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Лондон вважає необхідним посилити санкції проти Росії через захоплення українських кораблів у Керченській протоці.