ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Порошенко закликав Захід ввести нові санкції проти РФ за прикладом Литви

Новини » Політика    07.12.2018 - 13:23
Порошенко закликав Захід ввести нові санкції проти РФ за прикладом Литви
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко привітав нові санкції Литви проти Росії

Президент України Петро Порошенко закликає світове співтовариство наслідувати приклад Литви і запровадити нові санкції проти Російської Федерації за інцидент в Керченській протоці. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Литви Далею Грібаускайте, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко зазначимо, що українська сторона вітає санкції, які ввела Литва проти Росії через агресію в Азовському морі.

"І закликаємо інші країни наслідувати приклад", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва вводить санкції проти РФ через ситуацію у Керченській протоці. Зокрема, санкції будуть застосовуватися проти російських військовослужбовців, які брали участь у захопленні українських кораблів.

"Литва закликає Російську Федерацію негайно припинити агресивні дії проти України і без будь-яких умов звільнити військовополонених", - додали в МЗС Литви.

Відзначимо, раніше прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Лондон вважає необхідним посилити санкції проти Росії через захоплення українських кораблів у Керченській протоці.

США мають намір зберігати санкції проти Росії до повернення Криму
Теми: Санкції проти РФ
Новини України Порошенко ПетроРосійська ФедераціяСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся