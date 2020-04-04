Порошенко призвал власть защитить людей от безработицы

Экономический кризис, спровоцированный вспышкой коронавируса, приведет к стремительному росту безработицы, поэтому власть должна принять системные решения для поддержки рынка труда и малообеспеченных граждан. Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера". "Наше противодействие пандемии обязательно должно сочетаться с нашим противодействием экономическому кризису. Потому что у людей через две-три недели закончатся деньги. Но человек малообеспеченный может за счет субсидий государства себе купить продукты и лекарства. Это не означает что нужно по тысячи долларов раздавать всем. Нет. Надо обратить внимание на тех, кто сегодня нуждается в этой помощи и дать адекватный ответ", - сказал Порошенко.

Еще одна критически важная задача, по мнению Порошенко, защита от безработицы.

"Мы должны предусмотреть четкий пакет мер поддержки самозанятых и сферы услуг. Люди не могут путешествовать, что с отелями, ресторанами, с маленькими магазинами, с рынками, с теми миллионами людей, которые имели от этого источника деньги для существования? Сегодня они просто рискуют остаться без денег. И сегодня люди ищут сильную позицию того, кто их защитит", - добавил Порошенко.

Политик призвал власть объединиться и продемонстрировать, что "мы - ответственные государственные деятели, которые направляют все свои усилия для того, чтобы защитить людей".

Напомним, ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве полмиллиона жителей вынужденно взяли отпуск за свой счет в связи с карантином и распространением коронавируса в Украине.