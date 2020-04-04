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Полмиллиона жителей Киева вынужденно взяли отпуск за свой счет

Новости » Общество     04.04.2020 - 14:45
Полмиллиона жителей Киева вынужденно взяли отпуск за свой счет
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Власти столицы надеются на финансовую помощь от государства для преодоления этой проблемы

Городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве полмиллиона жителей вынужденно взяли отпуск за свой счет в связи с карантином и распространением коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации (КГГА).

По его словам, без государственной помощи столичная власть не сможет финансово обеспечить этих полмиллиона киевлян.

"Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Некоторые запасы в них, к примеру, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег. Я этот вопрос поднял на селекторном совещании с Президентом и Премьер-министром. И Президент сказал, что они этот вопрос просчитывают. Сегодня без государственной помощи невозможно ее решить. Бюджет города не выдержит такой нагрузки", - заявил Кличко.

По словам мэра Киева, президент заверил, что этот вопрос планируют решать денежными доплатами каждому, кто вынужденно не работает.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве число заразившихся коронавирусом увеличилось до 214. За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 25 человек.

Кроме этого, Киев купил 400 видеокамер для измерения температуры и наблюдения в рамках борьбы с распространением коронавируса. Камеры будут измерять температуру тела, а также распознавать лица. Полученные данные будут передавать полиции.

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