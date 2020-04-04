Порошенко закликав владу захистити людей від безробіття 

Економічна криза, спровокована спалахом коронавірусу, призведе до стрімкого зростання безробіття, тому влада має ухвалити системні рішення для підтримки ринку праці й малозабезпечених громадян. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера". "Наша протидія пандемії обов'язково має поєднуватись із нашою протидією економічній кризі. Бо в людей через два-три тижні закінчаться гроші. Але людина малозабезпечена може коштом субсидій держави собі купити харчі та ліки. Це не означає, що потрібно по тисячі доларів роздавати всім. Ні. Треба звернути увагу на тих, хто сьогодні потребує цієї допомоги й дати адекватну відповідь", - сказав Порошенко.

Ще одне критично важливе завдання, на думку Порошенко, захист від безробіття.

"Ми маємо передбачити чіткий пакет заходів підтримки самозайнятих і сфери послуг. Люди не можуть подорожувати, що з готелями, ресторанами, з малими крамницями, з ринками, що з тими мільйонами людей, які мали від цього джерела гроші для існування? Сьогодні вони просто ризикують залишитись без грошей. І сьогодні люди шукають сильну позицію того, хто їх захистить", - додав Порошенко.

Політик закликав владу об’єднатися і продемонструвати, що "ми - відповідальні державні діячі, які спрямовують всі свої зусилля для того, щоб захистити людей".

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві півмільйона жителів вимушено взяли відпустку своїм коштом у зв'язку з карантином і поширенням коронавірусу в Україні.