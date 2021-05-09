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Порошенко призвал власть приложить все усилия для участия в саммите НАТО

Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал власть приложить все усилия для участия в саммите НАТО.

Об этом Порошенко заявил во время акции "Первая минута мира" 8 мая.

По его мнению, международная коалиция в поддержку Украины, которую удалось сформировать в 2014-м году, так же значима, как в свое время антигитлеровская коалиция.

"В этом смысле очень важным был визит в Киев государственного секретаря США господина Энтони Блинкена, потомка эмигрантов из Украины, из Переяслава. Из моего с ним общения, с его публичных заявлений очевидна готовность Соединенных Штатов и в дальнейшем помогать Украине в деле защиты суверенитета и территориальной целостности и независимости нашего государства", - заявил Порошенко.

По его убеждению, американская поддержка могла бы быть еще более мощной и действенной, если бы действующая власть в течение последних двух лет не свернула ряд очень важных реформ, в том числе в секторе обороны и безопасности, а также в антикоррупционной сфере.

"Если бы власть не погрязла в коррупции, если бы не подрывала доверие к себе со стороны новой американской администрации, которая еще с прежних времен является соавтором наших реформ 2014-19 лет, в совершенстве знает и понимает ситуацию в Украине", - добавил Порошенко.

Он также заявил, что в течение двух лет власти игнорировали необходимость Плана действий по членству в альянсе, признав свою ошибку только сейчас.

"Только что мы узнали - как и лондонский саммит 2019 года, сейчас встреча на саммите НАТО в Брюсселе в июне текущего года снова состоится без украинского руководства. То, что в 2014-19 годах стало уже рутиной, теперь, к сожалению, для Украины почему-то превращается в недостижимую мечту", - считает Порошенко.

В то же время он призвал президента Зеленского взять это дело под личный контроль, и бросить все силы на организацию визита в Брюссель, где будет проходить нынешний саммит.

"Это чрезвычайно важно для Украины. Программа-максимум - достичь предоставления ПДЧ к 2024 году. Программа-минимум - добейтесь, хотя бы приглашения", - резюмировал Порошенко.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что участие Украины в саммите НАТО не подтверждено.

Напомним, главными темами саммита НАТО будут агрессия России, терроризм, кибербезопасность, изменения климата, а также усиление позиций Китая. Украина надеется, что во время саммита Киев получит План действий по членству в НАТО.

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