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Порошенко призвал власть определиться в своей позиции по событиям в Беларуси

Киев, Вторник 18 августа 2020 09:29
Порошенко призвал власть определиться в своей позиции по событиям в Беларуси
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Политик убежден, официальный Киев должен поддерживать белорусский народ

Украинская власть должна определиться, или она на стороне цивилизованного мира и народа Беларуси, или на стороне авторитарного режима.

Об этом говорится в обращении пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, передает пресс-служба политсилы.

"Продолжаю внимательно следить за развитием ситуации в Беларуси. После 9 августа страна находится в новой политической реальности. Наша ответственность как соседнего государства, как настоящего друга и, наконец, как законодателя демократических правил в регионе - твердо заявить свою позицию", - заявил Порошенко.

По его мнению, украинская власть должна предоставить четкие ответы на актуальные вопросы, в частности:

  • признает ли Украина президентские выборы в Беларуси как такие, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ни демократическими?
  • признает ли Украина Лукашенко демократически избранным главой государства и будет дальше развивать с ним отношения?
  • поддерживает ли официальный Киев позицию цивилизованного сообщества и белорусского народа относительно проведения новых президентских и парламентских выборов в Беларуси?
  • что планирует делать Украина для обеспечения национальных интересов во время обсуждения вопроса Беларуси на экстренном саммите ЕС уже в эту среду?
  • поддерживает ли официальный Киев введение целевых санкций ЕС против лиц, причастных к грубому нарушению прав человека и применение силы против мирных граждан? Если так, то Украина введет аналогичные санкции на национальном уровне?
  • не время ли созвать заседание СНБО для утверждения комплекса мероприятий с целью обеспечения национальной безопасности Украины, включительно с укреплением наших северных рубежей, в условиях усиления российского военного присутствия в Беларуси?
  • не пора ли Украине пересмотреть политические отношения с авторитарным режимом, который осуществляет репрессии против собственного народа и сфальсифицировал результаты выборов?
  • в условиях антиукраинской истерии со стороны белорусского режима и предательской позиции в вопросе передачи "вагнеревцев", или анализирует власть плюсы и минусы изменения Минска как переговорной площадке Трехсторонней контактной группы?
  • как украинская власть планирует противодействовать попыткам Кремля аннексировать Беларусь, сделать ее русской провинцией?

Политик убежден, официальный Киев должен как можно быстрее определиться в своей позиции и поддерживать белорусский народ, который демонстрирует мужество и твердость и требует перемен ради будущего своей страны.

Напомним, ранее правозащитники заявили, что на протестах в Беларуси погибли не менее 5 человек.

При этом Министерство здравоохранения'я Беларуси официально признало гибель двух людей на протестах.

Отметим, что массовые протесты в Беларуси, которые сопровождались арестами и избиениями, вспыхнувших после президентских выборов 9 августа, на которых в очередной раз с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Часть белорусского общества не согласилась с такими результатами выборов и требует нового голосования.

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