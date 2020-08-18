Порошенко призвал власть определиться в своей позиции по событиям в Беларуси

Политик убежден, официальный Киев должен поддерживать белорусский народ
Украинская власть должна определиться, или она на стороне цивилизованного мира и народа Беларуси, или на стороне авторитарного режима.
Об этом говорится в обращении пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, передает пресс-служба политсилы.
"Продолжаю внимательно следить за развитием ситуации в Беларуси. После 9 августа страна находится в новой политической реальности. Наша ответственность как соседнего государства, как настоящего друга и, наконец, как законодателя демократических правил в регионе - твердо заявить свою позицию", - заявил Порошенко.
По его мнению, украинская власть должна предоставить четкие ответы на актуальные вопросы, в частности:
Политик убежден, официальный Киев должен как можно быстрее определиться в своей позиции и поддерживать белорусский народ, который демонстрирует мужество и твердость и требует перемен ради будущего своей страны.
Напомним, ранее правозащитники заявили, что на протестах в Беларуси погибли не менее 5 человек.
При этом Министерство здравоохранения'я Беларуси официально признало гибель двух людей на протестах.
Отметим, что массовые протесты в Беларуси, которые сопровождались арестами и избиениями, вспыхнувших после президентских выборов 9 августа, на которых в очередной раз с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Часть белорусского общества не согласилась с такими результатами выборов и требует нового голосования.