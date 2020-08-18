Порошенко закликав владу визначитись у своїй позиції щодо подій в Білорусі

Політик переконаний, офіційний Київ повинен підтримувати білоруський народ
Українська влада має визначитись, чи вона на боці цивілізованого світу і народу Білорусі, чи на боці авторитарного режиму.
Про це йдеться у звернені п'ятого президента, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, передає прес-служба політсили.
"Продовжую уважно слідкувати за розвитком ситуації в Білорусі. Після 9 серпня країна перебуває у новій політичній реальності. Наша відповідальність як сусідньої держави, як справжнього друга і, нарешті, як законодавця демократичних правил в регіоні - твердо заявити свою позицію", - заявив Порошенко.
На його думку, українська влада має надати чіткі відповіді на актуальні питання, зокрема:
Політик переконаний, офіційний Київ повинен якомога швидше визначитися у своїй позиції й підтримувати білоруський народ, який демонструє мужність і твердість та вимагає змін заради майбутнього своєї країни.
Нагадаємо, раніше правозахисники заявили, що на протестах в Білорусі загинули не менше 5 осіб.
При цьому Міністерство охорони здоров'я Білорусі офіційно визнало загибель двох людей на протестах.
Зазначимо, масові протести в Білорусі, які супроводжувалися арештами та побиттями, спалахнули після президентських виборів 9 серпня, на яких в черговий раз з великим відривом переміг Олександр Лукашенко. Частина білоруського суспільства не погодилася з такими результатами виборів і вимагає нового голосування.