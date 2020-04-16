Порошенко призвал власть "не играть с огнем" и принять банковский закон

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

По его мнению, банковский закон позволит Украине решить три проблемы

Уже третье внеочередное заседание Верховной Рады, но так называемый "антиколомойский" закон до сих пор не выносится на второе чтение, несмотря на то, что его принятие - ключевое требование международных партнеров для получения необходимой финансовой помощи Украиной. Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко перед началом внеочередного заседания парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Власть должна выбрать, она является с Украиной и украинцами, или она с Коломойским. Казалось бы, выбор очень простой, но никакого прогресса мы здесь не видим. Вместо этого выносятся изменения в регламент, которые существенно ограничивают права оппозиции. Точно мы не будем за них голосовать, но мы предлагаем – или введите эти изменения только на время карантина, ограничьте действия во времени – или первого мая, или первого июня, или рассмотрите закон, который был подан Кабмином, к которому правок нет, примите его в первом чтении и в целом, и закройте эту волокиту с Коломойским", - призвал Порошенко.

По его мнению, банковский закон позволит Украине решить три проблемы.

"Проблема первая - обеспечить финансирование армии, защитить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Проблема вторая - обеспечить медицинскую отрасль, врачей лекарствами, необходимым оборудованием в больницах и защитой врачей - закупкой масок, антивирусных костюмов и других средств защиты. Уже скоро дотянет до тысячи врачей, которые заболели. Третий чрезвычайно важный вопрос – это защитить людей. У людей заканчиваются деньги. И поэтому немедленная выплата социальной помощи, которая обеспечит хотя бы питание и лечение - это то, что должны сделать в первую очередь. Без денег международных финансовых организаций это сделать будет невозможно и Украина окажется в состоянии дефолта", - добавил Порошенко.

Кроме того, Порошенко призвал "не играть с украинским народом".

"Мы настаиваем и требуем – выносите те законы, которые помогают защитить Украину и украинцев от угрозы пандемии. Мы четко требуем, чтобы власть определилась - или она будет с Украиной и проведет банковский закон, или будет заигрывать с Коломойским, пытаясь обмануть наших партнеров. Я предупреждаю - это плохо закончится", - резюмировал политик.

Напомним, комитет по вопросам финансов Верховной рады Украины рассмотрит законопроект о банках 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Верховная рада сможет рассмотреть этот законопроект до 1 мая. Отметим, более 16 500 поправок к законопроекту о банках разбили на 63 абзаца.

До этого сообщалось, что изменения в регламент позволят принять "антиколомойский" закон. Так называют банковский законопроект, поскольку его принятие связывают с тем, чтобы предупредить в будущем возможность возвращения национализированного Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому.