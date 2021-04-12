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Порошенко призвал созвать внеочередное заседание Рады из-за COVID-вакцинации

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 14:38
Порошенко призвал созвать внеочередное заседание Рады из-за COVID-вакцинации Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

В бюджете на 2021 год до сих пор не запланированы деньги для покупки COVID-вакцины в количестве, достаточном для вакцинации миллионов украинцев. Надо немедленно созвать внеочередное заседание Верховной рады, чтобы решить эту ситуацию.

Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко во время согласительного совета.

"Цифры распространение коронавируса и, что самое страшное, цифры смертности в Украине приобретают характер европейских и мировых антирекордов. Противодействие пандемии давно уже должно стать абсолютным приоритетом действий власти и повестки дня парламента. Но мы видим, что у нас повестка дня внеочередных сессий состоит или из неактуальных вопросов, или из законодательного спама", - заявил Порошенко.

По его словам, внеочередное заседание должно быть посвящено исключительно борьбе с пандемией. Предложение уже поддержали более 120 голосов народных депутатов. Но для проведения заседания необходимо минимум 150 подписей.

"Не должно быть ничего более важного, чем вопрос пандемии. И я прошу правительство срочно внести проект изменений в бюджет, где предусмотреть 5 миллиардов гривен на закупку вакцин, которые мы должны немедленно в этот месяц оплатить для того, чтобы закрыть вопрос", - резюмировал Порошенко.

Напомним, 8 апреля Петр Порошенко презентовал обновленный стратегический антиковидный план, который предусматривает 10 шагов для защиты украинцев от пандемии.

В частности, план предусматривает быструю вакцинацию для граждан, организацию производства вакцин в Украине, социальную защиту для медработников, экономическую поддержку для граждан и социально ответственного бизнеса в условиях локдауна, достаточное обеспечение больниц кислородным оборудованием и медикаментами, расширение количества коек путем ведомственных медучреждений.

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