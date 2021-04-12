ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Минздраве рассказали, кого на COVID-вакцинацию регистрируют работодатели

Новина українською → Украина, Понедельник 12 апреля 2021 11:01
В Минздраве рассказали, кого на COVID-вакцинацию регистрируют работодатели Фото: названы категории украинцев, которых на COVID-вакцинацию регистрируют работодатели (РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения назвало категории украинцев, которых на COVID-вакцинацию регистрируют работодатели. Также в Минздраве рассказали об алгоритме записи для работодателей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Минздраве рассказали, кого на COVID-вакцинацию регистрируют работодатели

Речь идет о следующих категориях:

  • работниках сферы образования, здравоохранения, социальной сферы,
  • работниках или жителях интерната, дома престарелых,
  • военнослужащих.

Также работодатели будут регистрировать работников структур государственной безопасности, а именно:

  • Министерство внутренних дел
  • Национальная полиция
  • Национальная гвардия
  • Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
  • Государственная пограничная служба
  • Служба безопасности Украины.

Указано, что региональные координаторы по вакцинации проинформируют управленцев каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы и обратятся с просьбой по формированию списков.

"Руководители учреждений передают эти списки региональному координатору по вакцинации, готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о времени и месте визита мобильной бригады", - говорится в сообщении.

В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку.

"Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения)", - отметили в Минздраве.

Напомним, глава Минздрава Степанов заявил, что первые поставки вакцины Pfizer в Украину ожидаются в течение мая-июня. Речь идет о поставках по прямому контракту на 10 млн доз.

Отметим, Украина договорилась о 10 млн доз вакцины Pfizer.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство здравоохранения Украины работодатели вакцинация
NEWS
Резкий спад случаев: в Украине 7856 новых COVID-заражений
Резкий спад случаев: в Украине 7856 новых COVID-заражений
DAILY
Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине