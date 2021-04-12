В Минздраве рассказали, кого на COVID-вакцинацию регистрируют работодатели
Министерство здравоохранения назвало категории украинцев, которых на COVID-вакцинацию регистрируют работодатели. Также в Минздраве рассказали об алгоритме записи для работодателей.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Речь идет о следующих категориях:
- работниках сферы образования, здравоохранения, социальной сферы,
- работниках или жителях интерната, дома престарелых,
- военнослужащих.
Также работодатели будут регистрировать работников структур государственной безопасности, а именно:
- Министерство внутренних дел
- Национальная полиция
- Национальная гвардия
- Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
- Государственная пограничная служба
- Служба безопасности Украины.
Указано, что региональные координаторы по вакцинации проинформируют управленцев каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы и обратятся с просьбой по формированию списков.
"Руководители учреждений передают эти списки региональному координатору по вакцинации, готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о времени и месте визита мобильной бригады", - говорится в сообщении.
В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку.
"Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения)", - отметили в Минздраве.
Напомним, глава Минздрава Степанов заявил, что первые поставки вакцины Pfizer в Украину ожидаются в течение мая-июня. Речь идет о поставках по прямому контракту на 10 млн доз.