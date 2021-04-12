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Порошенко закликав скликати позачергове засідання Ради через COVID-вакцинацію

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 14:38
Порошенко закликав скликати позачергове засідання Ради через COVID-вакцинацію Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

У бюджеті на 2021 рік досі не заплановані гроші для купівлі COVID-вакцини у кількості, достатній для вакцинації мільйонів українців. Треба негайно скликати позачергове засідання Верховної ради, щоб вирішити цю ситуацію.

Про це заявив лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко під час погоджувальної ради.

"Цифри поширення коронавірусу і, що найстрашніше, цифри смертності в Україні набувають характеру європейських і світових антирекордів. Протидія пандемії давно вже мала стати абсолютним пріоритетом дій влади і порядком денним парламенту. Але ми бачимо, що у нас порядок денний позачергових сесій складається або з неактуальних питань, або із законодавчого спаму", - заявив Порошенко.

За його словами, позачергове засідання має бути присвячене виключно боротьбі з пандемією. Пропозицію вже підтримали більш як 120 голосів народних депутатів. Але для проведення засідання необхідно щонайменше 150 підписів.

"Не має бути нічого більш важливого за питання пандемії. І я прошу уряд терміново внести проект змін до бюджету, де передбачити 5 мільярдів гривень на закупівлю вакцин, які ми маємо негайно цього місяця сплатити для того, щоб закрити питання", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо 8 квітня Петро Порошенко презентував оновлений стратегічний антиковідний план, який передбачає 10 кроків для захисту українців від пандемії.

Зокрема, план передбачає швидку вакцинацію для громадян, організацію виробництва вакцин в Україні, соціальний захист для медпрацівників, економічну підтримку для громадян та соціально відповідального бізнесу в умовах локдауну, достатнє забезпечення лікарень кисневим обладнанням та медикаментами, розширення кількості ліжок шляхом відомчих медзакладів.

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