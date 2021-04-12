Порошенко закликав скликати позачергове засідання Ради через COVID-вакцинацію

У бюджеті на 2021 рік досі не заплановані гроші для купівлі COVID-вакцини у кількості, достатній для вакцинації мільйонів українців. Треба негайно скликати позачергове засідання Верховної ради, щоб вирішити цю ситуацію.

"Цифри поширення коронавірусу і, що найстрашніше, цифри смертності в Україні набувають характеру європейських і світових антирекордів. Протидія пандемії давно вже мала стати абсолютним пріоритетом дій влади і порядком денним парламенту. Але ми бачимо, що у нас порядок денний позачергових сесій складається або з неактуальних питань, або із законодавчого спаму", - заявив Порошенко.

За його словами, позачергове засідання має бути присвячене виключно боротьбі з пандемією. Пропозицію вже підтримали більш як 120 голосів народних депутатів. Але для проведення засідання необхідно щонайменше 150 підписів.

"Не має бути нічого більш важливого за питання пандемії. І я прошу уряд терміново внести проект змін до бюджету, де передбачити 5 мільярдів гривень на закупівлю вакцин, які ми маємо негайно цього місяця сплатити для того, щоб закрити питання", - резюмував Порошенко.

