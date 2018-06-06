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Порошенко призвал Раду создать антикоррупционный суд, чтобы он заработал к концу года

НовостиПолитика    06.06.2018 - 15:37
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко надеется до конца текущего года в основном завершить процедуры по созданию суда

Президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов принять представленный им законопроект об антикоррупционном суде, чтобы он заработал уже к концу этого года. Об этом он сказал в среду, 6 июня, в ходе встречи с представителями СМИ, передает пресс-служба главы государства.

"Выражаю очень твердое надежду, просьбу, обращение к народным депутатам с тем, чтобы в ближайшее время проголосовали и поддержали президентский законопроект о создании антикоррупционного суда. И выражаю надежду, чтобы, когда это произойдет, мы до конца текущего года в основном завершили процедуры по созданию суда. Чтобы уже в 2018 году антикоррупционный суд заработал", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, во вторник, 5 июня, Государственный департамент Соединенных Штатов призвал Украину провести реформы для борьбы с коррупцией, в частности - создать антикоррупционный суд.

Отметим, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что нардепы проголосуют законопроект о Высшем антикоррупционномусуде в четверг, 7 июня, до обеда.

Рада проголосует за проект об антикоррупционном суде в четверг до обеда, - Парубий Госдеп США призвал Украину создать антикоррупционный суд
Теги публикации: Порошенко Петр, Андрей Парубий, НАБУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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