Держдеп США закликав Україну створити антикорупційний суд

Держдеп закликає створити антикорупційний суд, що відповідатиме рекомендаціям МВФ

Державний департамент Сполучених Штатів закликав Україну здійснити реформи для боротьби з корупцією, зокрема - створити антикорупційний суд. Відповідну заяву оприлюднила офіційний представник Держдепу Хізер Ноєрт у вівторок, 5 червня.

"Створення справді незалежного антикорупційного суду є найважливішим кроком, який може вжити уряд для задоволення цих вимог, і відмовитися від корупції, яка продовжує загрожувати національній безпеці, процвітанню та демократичному розвитку в Україні", - йдеться в заяві Держдепу.

The U.S. calls on #Ukraine to implement deep, comprehensive, & timely reforms, including the establishment of a genuinely independent anti-corruption court that meets #IMF requirements. This court has important work to do on behalf of the Ukrainian people. https://t.co/NdNefDweCE — Heather Nauert (@statedeptspox) June 5, 2018

Зазначається, що Сполучені Штати повністю підтримують Міжнародний валютний фонд (МВФ), який визначить, чи новий закон про встановлення суду відповідає зобов'язанням України за програмою МВФ.

"Ми погоджуємося з МВФ, що будь-яке законодавство, що встановлює антикорупційний суд, повинно включати центральну роль ради міжнародних експертів для забезпечення вибору кваліфікованих суддів…Ми закликаємо український уряд обговорити відповідні законодавчі пропозиції безпосередньо з МВФ та прийняти законопроект, який відповідає вимогам МВФ", - додали в американському відомстві.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, депутати Верховної ради України розглянули 1656 поправок до законопроекту про антикорупційний суд. За словами голови Ради Андрія Парубія, правки, що залишилися, ВР може пройти протягом завтрашнього дня.

Як писало РБК-Україна, спірні питання щодо голосування за антикорупційний суд були узгоджені в Адміністрації президента ще у п'ятницю, 1 червня. Завтра, 6 червня, комітет з питань правової політики і правосуддя планує розглянути питання щодо спірної поправки про вето ради міжнародних експертів антикорупційного суду.

Голова парламенту України Андрій Парубій також заявив, що в законопроекті про антикорупційний суд питання щодо ради міжнародних експертів поки не узгоджене.

Зазначимо, що створення антикорупційного суду є однією з умов МВФ для надання Україні чергового траншу.