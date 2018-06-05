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Держдеп США закликав Україну створити антикорупційний суд

НовиниПолітика    05.06.2018 - 18:43
Фото: офіційний представник Держдепу Хізер Ноєрт (flickr.com statephotos)
Фото: офіційний представник Держдепу Хізер Ноєрт (flickr.com statephotos)

Держдеп закликає створити антикорупційний суд, що відповідатиме рекомендаціям МВФ

Державний департамент Сполучених Штатів закликав Україну здійснити реформи для боротьби з корупцією, зокрема - створити антикорупційний суд. Відповідну заяву оприлюднила офіційний представник Держдепу Хізер Ноєрт у вівторок, 5 червня.

"Створення справді незалежного антикорупційного суду є найважливішим кроком, який може вжити уряд для задоволення цих вимог, і відмовитися від корупції, яка продовжує загрожувати національній безпеці, процвітанню та демократичному розвитку в Україні", - йдеться в заяві Держдепу.

Зазначається, що Сполучені Штати повністю підтримують Міжнародний валютний фонд (МВФ), який визначить, чи новий закон про встановлення суду відповідає зобов'язанням України за програмою МВФ.

"Ми погоджуємося з МВФ, що будь-яке законодавство, що встановлює антикорупційний суд, повинно включати центральну роль ради міжнародних експертів для забезпечення вибору кваліфікованих суддів…Ми закликаємо український уряд обговорити відповідні законодавчі пропозиції безпосередньо з МВФ та прийняти законопроект, який відповідає вимогам МВФ", - додали в американському відомстві.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, депутати Верховної ради України розглянули 1656 поправок до законопроекту про антикорупційний суд. За словами голови Ради Андрія Парубія, правки, що залишилися, ВР може пройти протягом завтрашнього дня. 

Як писало РБК-Україна, спірні питання щодо голосування за антикорупційний суд були узгоджені в Адміністрації президента ще у п'ятницю, 1 червня. Завтра, 6 червня, комітет з питань правової політики і правосуддя планує розглянути питання щодо спірної поправки про вето ради міжнародних експертів антикорупційного суду.

Голова парламенту України Андрій Парубій також заявив, що в законопроекті про антикорупційний суд питання щодо ради міжнародних експертів поки не узгоджене.

Зазначимо, що створення антикорупційного суду є однією з умов МВФ для надання Україні чергового траншу.

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Теги публікації: Парламент, НАБУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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