Порошенко закликав Раду створити антикорупційний суд, щоб він запрацював до кінця року

Порошенко сподівається до кінця поточного року в основному завершити процедури по створенню суду

Президент України Петро Порошенко закликав народних депутатів ухвалити поданий ним законопроект про антикорупційний суд, аби він запрацював уже до кінця цього року. Про це він сказав у середу, 6 червня, у ході зустрічі з представникам ЗМІ, передає прес-служба глави держави.

"Висловлюю дуже тверде сподівання, прохання, звернення до народних депутатів з тим, щоб найближчим часом проголосували і підтримали президентський законопроект про створення антикорупційного суду. І висловлюю надію, щоб, коли це відбудеться, ми до кінця поточного року в основному завершили процедури по створенню суду. Щоб вже у 2018 році антикорупційний суд запрацював", - підкреслив Порошенко.

Висловлюю звернення до народних депутатів з тим, щоб найближчим часом проголосували і підтримали президентський законопроект про створення антикорупційного суду. Щоб вже у 2018-му суд запрацював і завершив створення за моєю ініціативою ефективної антикорупційної інфраструктури pic.twitter.com/Rl91iJYDPj — Петро Порошенко (@poroshenko) June 6, 2018

Нагадаємо, у вівторок, 5 червня, Державний департамент Сполучених Штатів закликав Україну здійснити реформи для боротьби з корупцією, зокрема - створити антикорупційний суд.

Зазначимо, спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що нардепи проголосують за законопроект про Вищий антикорупційний суд у четвер, 7 червня, до обіду.