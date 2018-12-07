Порошенко призвал Раду ратифицировать конвенцию СЕ о предотвращении домашнего насилия

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко предлагает вынести вопрос ратификации документа на следующее заседание Рады

Президент Украины Петр Порошенко призвал парламент ратифицировать конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Как отмечается, в ходе выступления на Украинском женском конгрессе в Киеве Порошенко подчеркнул, что нельзя оставлять без внимания проблему домашнего насилия. Порошенко отметил, что для решения проблематики домашнего насилия среди государств-членов Совета Европы была разработана Конвенция СЕ о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями. Украина подписала конвенцию, которую уже ратифицировали 33 страны, еще в 2011 году.

"Еще раз хотел бы абсолютно четко настоять и призывать направить все возможные усилия, чтобы завершить внутригосударственные процедуры и ратифицировать Конвенцию. Почему бы ее не вынести на следующее заседание Верховной рады?", - отметил он.

Кроме того, Порошенко заявил, что на законодательном уровне должны быть созданы все условия для того, чтобы общество чувствовало себя в безопасности, а женщины знали, что они защищены законом.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 октября Кабинет министров Украины одобрил концепцию госпрограммы предотвращения и противодействия домашнему насилию до 2023 года.

Как писало РБК-Украина, в Украине в сентябре вступил в силу приказ Министерства внутренних дел (МВД) Украины относительно срочных запретительных предписаний в ситуациях домашнего насилия.