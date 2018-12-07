Порошенко закликав Раду ратифікувати конвенцію РЄ про запобігання домашньому насильству

Порошенко пропонує винести питання ратифікації документа на наступне засідання Ради
Президент України Петро Порошенко закликав парламент ратифікувати конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.
Як зазначається, у ході виступу на Українському жіночому конгресі у Києві Порошенко наголосив, що не можна залишати поза увагою проблему домашнього насильства. Порошенко зазначив, що для вирішення проблематики домашнього насильства серед держав-членів Ради Європи була розроблена Конвенція РЄ про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству і боротьбу з цими явищами. Україна підписала конвенцію, яку наразі вже ратифікували 33 країни, ще у 2011 році.
"Ще раз хотів би абсолютно чітко наполягти і закликати направити всі можливі зусилля, щоб завершити внутрішньодержавні процедури і ратифікувати Конвенцію. Чому би її не винести на наступне засідання Верховної ради?", - зазначив він.
Крім того, Порошенко заявив, що на законодавчому рівні мають бути створені всі умови для того, щоб суспільство відчувало себе в безпеці, а жінки знали, що вони захищені законом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 жовтня Кабінет міністрів України схвалив концепцію держпрограми запобігання та протидії домашньому насильству до 2023 року.
Як писало РБК-Україна, в Україні у вересні набрав чинності наказ Міністерства внутрішніх справ (МВС) України щодо термінових заборонних приписів у ситуаціях домашнього насильства.