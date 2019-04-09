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Порошенко закликав Раду ухвалити закон про імпічмент

Новини » Вибори 2019    09.04.2019 - 03:20
Порошенко закликав Раду ухвалити закон про імпічмент
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент готовий делегувати представників АП для обговорення законопроекту з депутатами

Президент Петро Порошенко вважає, що у Верховній раді мають провести обговорення необхідності законопроектів із імпічменту президента та закону про тимчасові слідчі комісії. Про це він, як передає РБК-Україна, заявив у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Порошенко заявив, що закон про імпічмент необхідний для відповідальності президента у разі порушення ним Конституції.

"Твердо переконаний, що закон про імпічмент потрібний. Так само як і закон про тимчасові слідчі комісії. Впевнений, у парламенті має відбутися дискусія з цього приводу, і цей закон треба ухвалювати як відповідальність президента у разі порушення ним Конституції, вчинення злочину", - заявив президент.

Він наголосив, що готовий делегувати представників від Адміністрації президента для обговорення законопроекту з депутатами.

"Я готовий делегувати своїх представників, щоб обговорити і приймати компромісну версію, яка дасть змогу ухвалити цей закон", - додав він.

Порошенко закликав Раду ухвалити закон про імпічмент

Нагадаємо, у лютому перший заступник керівника апарату, керуючий справами Верховної ради України Петро Боднар підписав заяву апарату ВРУ про анулювання бланків для збору підписів народних депутатів на підтримку імпічменту президента Петра Порошенка і створення ТСК щодо розслідування розкрадання коштів в оборонній сфері.

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