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Порошенко призвал Раду поддержать постановление "ЕС" о доступе украинцев к вакцинации

Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал Верховную раду принять постановление о равном доступе граждан к качественным вакцинам и лечению от коронавируса.

Об этом Порошенко заявил с трибуны парламента.

"Вакцинация - краеугольный камень хорошо известного антиковидного плана "Европейской солидарности". Он главный в проекте постановления Верховной рады, и я очень благодарен всем фракциям, подписавших подписные листы, и мы собрали 154 подписи. К сожалению, от монобольшинства мы не имеем ни одной подписи. И тем самым есть риск, что они станут безответственными соучастниками преступной бездеятельности действующей власти", - заявил Порошенко.

По его словам, надо признать ненадлежащим и неудовлетворительным выполнение постановления Верховной рады о мерах противодействия распространению коронавируса. Ответственность за фактический срыв вакцинации, предусмотренный дорожной картой.

"Если надо, мы готовы принять участие в заседании СНБО и вместе, объединившись, остановить пандемию. Призываю проголосовать за постановление", - резюмировал Порошенко.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, согласно с госпланом вакцинации от коронавируса, в Украине вакцину Pfizer получат работники и пациенты специализированных учреждений, соцработники и спасатели.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что вакцинация новой партией препарата AstraZeneca начнется уже на этой неделе.

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Новости Украины ПарламентПорошенко ПетрВакцина от коронавируса