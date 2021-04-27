Порошенко закликав Раду підтримати постанову "ЄС" про доступ українців до щеплення

"Вакцинація - наріжний камінь добре відомого антиковідного плану "Європейської солідарності". Він головний в проекті постанови Верховної ради, і я дуже дякую усім фракціям, які підписали підписні листи, і ми зібрали 154 підписи. На жаль, з монобільшості ми не маємо жодного підпису. І тим самим є ризик, що вони стануть безвідповідальними співучасниками злочинної бездіяльності діючої влади", - заявив Порошенко.

За його словами, треба визнати неналежним і незадовільним виконання постанови Верховної ради про заходи протидії поширенню коронавірусу. Відповідальність за фактичний зрив вакцинації, передбачений дорожньою картою.

"Якщо треба, ми готові взяти участь в засіданні РНБО і разом, об’єднавшися, зупинити пандемію. Закликаю проголосувати за постанову", - резюмував Порошенко.