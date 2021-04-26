Порошенко требует от власти информации, когда будут обещанные 10 млн доз Pfizer

В правительственном плане вакцинации на 2021 год отсутствуют анонсированные 10 миллионов доз Pfizer. Власть должна объяснить, когда на самом деле будет вакцина.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время согласительного совета.

"На прошлой неделе мы прочитали правительственный план вакцинации, и мы не нашли там вакцин, которые были презентованы с такой помпой. На сегодня в стране есть 117 тысяч доз вакцин Pfizer, но они пришли по линии международной бесплатной помощи. И с ними уже начали происходить непонятные вещи", - заявил Порошенко.

Он также обнародовал официальные данные Минздрава о людях, которые вакцинированы Pfizer. Среди них люди старше 80 лет по возрасту - 1 или 0,010%. Медицинские работники - 400, или 3%. "Другие" - 9 641 человек.

"Что это за "другие"? Я требую, чтобы общество и парламент были обязательно проинформированы, и были развеяны любые подозрения относительно этой ужасной статистики", - подчеркнул лидер "ЕС".

В свою очередь Порошенко призвал немедленно провести внеочередное заседание Верховной рады по вопросам противодействия пандемии и заслушать отчет власти.

"На днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет принимать только вакцинированных вакцинами, которые прошли сертификацию в соответствующем европейском агентстве. Украинские власти де-факто приостановили безвиз", - считает Порошенко.

Он также призвал признать ненадлежащим и неудовлетворительным состояние выполнения постановления Верховной рады, которое было принято 20 октября 2020 года.

"Ответственность правительства за фактический срыв массовой кампании вакцинации, в том числе и коммуникационной стратегии, где промотировать это должны не аферисты из наблюдательных советов, которых поставили туда и которые влекут за собой членов своих семей. А профессиональные врачи, которые должны обоснованно доказать необходимость проведенных указанных изменений вакцинации", - резюмировал Порошенко.