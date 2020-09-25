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Под Харьковом разбился самолет

Чугуев, Пятница 25 сентября 2020 21:26
Под Харьковом разбился самолет
Фото: военный самолет (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Харьковской области в пятницу вечером, 25 сентября, упал самолет. В результате инцидента образовался масштабный пожар.

Об этом сообщает Depo.Харков.

Авиакатастрофа произошла около 20:45 вблизи города Чугуев. Самолет упал недалеко от аэродрома, возле Ростовской трассы.

На борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил, которые осуществляли учебный полет.

О жертвах пока не известно.

В комментарии РБК-Украина в ГСЧС Харьковской области подтвердили крушение самолета. На место происшествия выехало три отделения ГСЧС - на автоцистерне и один аварийно-спасательный автомобиль.

Напомним, 25 сентября в Сербии разбился истребитель армии МиГ-21, в результате чего погибли двое пилотов.

Кроме того, в России в Тверской области разбился истребитель "Су-30" при осуществлении учебно-тренировочного полета.

Добавим, что в штате Вирджиния (США) разбился самолет E-2C Hawkeye ВМС США, однако членам экипажа удалось спастись.

Ранее сообщалось, на юге Филиппин произошла авария вертолета Воздушных сил, в результате чего погибли четыре военных.

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Новости Украины Происшествия Харьковавиакатастрофа
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