Порошенко призвал помочь Австралии в борьбе с лесными пожарами

Фото: пожары в Австралии (The New York Times)

Петр Порошенко призвал украинскую власть предложить помощь и украинских спасателей Австралии

Лесные пожары в Австралии - не локальная история, а трагедия мирового масштаба, которая требует солидарной поддержки и помощи от Украины. Об этом написал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в социальных сетях, передает РБК-Украина.

"Глубокие соболезнования семьям погибших и всему дружественному австралийскому народу. Украине нужно демонстрировать должный уровень солидарности и помощи настоящим партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра Моррисона. Предложить помощь и украинских спасателей", - написал Петр Порошенко.

По его словам, все последние годы Австралия испытывала близость трагедии Украины в борьбе с российской агрессией.

"Не будьте в заблуждении - события в Австралии угрожают глобальными последствтями", - добавил Порошенко.