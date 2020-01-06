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Порошенко закликав допомогти Австралії у боротьбі з лісовими пожежами

Новини » Політика     06.01.2020 - 16:26
Порошенко закликав допомогти Австралії у боротьбі з лісовими пожежами
Фото: пожежі в Австралії (The New York Times)

Петро Порошенко закликав українську владу запропонувати допомогу і українських рятувальників Австралії

Лісові пожежі в Австралії — не локальна історія, а трагедія світового масштабу, яка потребує солідарної підтримки і допомоги від України. Про це написав п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у соціальних мережах, передає РБК-Україна.

"Глибокі співчуття родинам загиблих та всьому дружньому австралійському народу. Україні треба демонструвати належний рівень солідарності і допомоги справжнім партнерам та союзникам. Саме час підняти слухавку і набрати прем’єр-міністра Моррісона. Запропонувати допомогу і українських рятувальників", - написав Петро Порошенко.

По його словам, усі останні роки Австралія відчувала близькість трагедії України з протидії російській агресії.

"Не будьте в омані — події в Австралії загрожують глобальними наслідками", - наголосив Порошенко.

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