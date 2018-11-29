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Порошенко закликав НАТО розмістити свої кораблі в Азовському морі

Новини » Політика    29.11.2018 - 10:18
Порошенко закликав НАТО розмістити свої кораблі в Азовському морі
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

На думку Порошенка, це гарантуватиме безпеку у регіоні

Президент України Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) спрямувати військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на українських моряків в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, Порошенко наголосив, що присутність кораблів НАТО необхідна, щоб гарантувати безпеку в Азовському морі. 

"Німеччина - один з наших найближчих союзників, і ми сподіваємося, що держави НАТО готові надіслати кораблі до Азовського моря, аби підтримати Україну і забезпечити безпеку", - сказав Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

Крім того, президент України заявив, що глава РФ Володимир Путін бачить себе "російським імператором", а Україну - російською колонією, і після агресивного загарбання Криму і Донбасу тепер хоче захопити Азовське море.

"Єдина мова, яку Путін розуміє, - це згуртованість західного світу", - наголосив Порошенко. 

Нагадаємо, раніше президент України заявив, що сподівається на підтримку президента США Дональда Трампа під час саміту Великої двадцятки (G20). Порошенко, зокрема, розраховує, що Трамп звернеться до Росії із закликом піти з України. Порошенко назвав також одним із можливих варіантів підтримки України  захід кількох суден НАТО в Чорне море.

Раніше у НАТО закликали Росію негайно звільнити українських моряків та  забезпечити безперешкодний доступ до українських портів та свободу плавання.

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