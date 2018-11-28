Порошенко рассчитывает на поддержку Трампа на саммите G20

Фото: Петр Порошенко и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Как вариант поддержки Порошенко рассматривает заход нескольких суден НАТО в Черное море

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что во время саммита Большой двадцатки (G20) президент США Дональд Трамп обратится к России с призывом уйти из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Администрации президента.

Порошенко напомнил о своих предыдущих встречах с Трампом и подчеркнул, что получил твердую позицию о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"И в этой ситуации я рассчитываю на США", - сказал Порошенко в интервью американскому телеканалу NBC.

Он также отметил, что как один из возможных вариантов поддержки Украины может быть заход нескольких суден НАТО в Черное море, из-за того, что это цель глобальной безопасности.

По словам президента, может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие суда, но это должны быть страны НАТО, чтобы больше не позволить России действовать таким образом.

"Есть две версии. Первая - это Нормандский формат, Минские соглашения, деэскалация ситуации в Азове, деоккупация Крыма и многое другое. Но можно сделать это короче и в нескольких словах: "Убирайтесь из Украины, господин Путин", - сказал Порошенко.

Отметим, саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за агрессии РФ против украинских кораблей в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Три корабля украинских ВМС были захвачены российским спецназом.