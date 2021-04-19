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Порошенко призвал европейских партнеров усилить санкции против России

Автор: РБК-Украина

Пятый президент, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко провел переговоры с президентом "Европейской народной партии", бывшим президентом Европейского совета Дональдом Туском. Главной темой разговора стала эскалация со стороны России ситуации на Донбассе и пути противодействия агрессивным планам Кремля.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Как говорится в сообщении, Порошенко выразил благодарность "Европейской народной партии" за поддержку Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Порошенко также поблагодарил за инициативу политической группы партии по организации в Европарламенте на следующей пленарной неделе дебатов о ситуации в Украине и угрозам безопасности со стороны России.

В то же время он призвал европейских партнеров рассмотреть вопрос об усилении экономических и секторальных санкций против России, включая их синхронизацию с последними санкциями США и прекращения реализации проекта "Северный поток - 2", размещение миротворческого контингента ООН на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, предоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО и европейской перспективы

Порошенко также обратился к "Европейской народной партии" с призывом активно поддержать инициативу Украины относительно создания Крымской платформы.

Стороны скоординировали действия с целью совместной борьбы с деструктивными последствиями коронавирусной пандемии, и призвал европейских партнеров помочь Украине в получении достаточного количества высококачественных вакцин.

Напомним, в парламенте Украины назвали ожидания от обращения Путина к Радфеду на фоне стягивания войск.

Кроме того, в Офисе президента Украины оценили возможные планы президента РФ Владимира Путина на фоне стягивания войск к украинским границам.

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Новости Украины Порошенко ПетрДональд ТускСанкцииРоссийская Федерация
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