Порошенко призвал европейских партнеров усилить санкции против России

Как говорится в сообщении, Порошенко выразил благодарность "Европейской народной партии" за поддержку Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Порошенко также поблагодарил за инициативу политической группы партии по организации в Европарламенте на следующей пленарной неделе дебатов о ситуации в Украине и угрозам безопасности со стороны России.

В то же время он призвал европейских партнеров рассмотреть вопрос об усилении экономических и секторальных санкций против России, включая их синхронизацию с последними санкциями США и прекращения реализации проекта "Северный поток - 2", размещение миротворческого контингента ООН на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, предоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО и европейской перспективы

Порошенко также обратился к "Европейской народной партии" с призывом активно поддержать инициативу Украины относительно создания Крымской платформы.

Стороны скоординировали действия с целью совместной борьбы с деструктивными последствиями коронавирусной пандемии, и призвал европейских партнеров помочь Украине в получении достаточного количества высококачественных вакцин.