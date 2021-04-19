Порошенко закликав європейських партнерів посилити санкції проти Росії

Як йдеться у повідомленні, Порошенко висловив вдячність "Європейській народній партії" за підтримку України у питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності.

Порошенко також подякував за ініціативу політичної групи партії щодо організації в Європарламенті на наступному пленарному тижні дебатів стосовно ситуації в Україні та безпекових загроз з боку Росії.

Водночас він закликав європейських партнерів розглянути питання щодо посилення економічних та секторальних санкцій проти Росії, включаючи їх синхронізацію з останніми санкціями США та припинення реалізації проекту "Північний потік - 2", розміщення миротворчого контингенту ООН на території окупованих частин Донецької та Луганської областей, надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО та європейської перспективи.

Порошенко також звернувся до "Європейської народної партії" із закликом активно підтримати ініціативу України щодо створення Кримської платформи.

Сторони скоординували дії з метою спільної боротьби з деструктивними наслідками коронавірусної пандемії, й закликав європейських партнерів допомогти Україні в отриманні достатньої кількості високоякісних вакцин.