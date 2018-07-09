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Порошенко закликав ЄС зупинити будівництво “Північного потоку-2”

НовиниПолітика    09.07.2018 - 17:39
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко впевнений, що "Північний потік-2" - це не економічний проект, а політичний

Президент України Петро Порошенко закликав Європейський Союз зупинити побудову російського проекту “Північний потік-2”. Про це він заявив на спільному брифінгу з главою Європейської ради Дональдом Туском і головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі.

Порошенко впевнений, що "Північний потік-2" - це не економічний проект, а політичний.

"Ми використаємо всі наявні засоби, щоб зупинити монополізацію європейського ринку і захистити інтереси всього ЄС", - заявив Порошенко

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко у Брюсселі назвав економічні втрати внаслідок російської агресії.

 

Порошенко пропонує Раді ратифікувати Конвенцію РЄ про доступ до офіційних документів Порошенко сьогодні відвідає Саміт Україна-ЄС в Брюселі
Теги публікації: Порошенко Петро, Северный поток-2  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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