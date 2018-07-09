Порошенко в Брюсселе назвал экономические потери вследствие российской агрессии

Порошенко заявил, что Украина должна закрыть неконтролируемую часть границы с Россией

Экономические потери вследствие российской агрессии против Украины составили 100 млрд евро. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на саммите Украина-Евросоюз в понедельник, 9 июля, в Брюсселе.

По словам Порошенко, этот саммит является четвертым, где обсуждается российская агрессия против Украины.

"Агрессия, которая уже унесла десять тысяч жизней и принесла экономические потери в 100 миллиардов евро", - сказал президент.

Также он добавил, что Украина должна закрыть неконтролируемую часть границы с государством-агрессором и обеспечить выполнение минских соглашений.

Напомним, ранее в ходе саммита Украина-ЕС председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что Россия должна взять на себя ответственность за действия на востоке Украины. Ссылаясь на данные ООН, от отметил, что с 2014 года в этом конфликте погибло более 10 тысяч 250 человек. Еще свыше 24 тысячи 600 человек было ранено.